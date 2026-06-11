«Глумилась и насиловала в приступе ревности»: 27-летнюю девушку зверски забила знакомая в нижегородской деревне

Эта чудовищная трагедия разыгралась ещё в апреле в обычном доме на улице Карла Маркса в селе Починки. В гостях у 33-летней хозяйки оказалась её 27-летняя знакомая — никто не предполагал, что обычные посиделки закончатся кровавой расправой. Но во время застолья между женщинами вспыхнула ссора на почве ревности, и хозяйка в припадке ярости набросилась на гостью.