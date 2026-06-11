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«Глумилась и насиловала в приступе ревности»: 27-летнюю девушку зверски забила знакомая в нижегородской деревне

Жительница Починок насмерть забила молодую соперницу и надругалась над ней.

Источник: Комсомольская правда

В селе Починки Нижегородской области разыгралась кровавая драма: там 33-летняя женщина с особой жестокостью убила и изнасиловала молодую соперницу. Шокирующие подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Эта чудовищная трагедия разыгралась ещё в апреле в обычном доме на улице Карла Маркса в селе Починки. В гостях у 33-летней хозяйки оказалась её 27-летняя знакомая — никто не предполагал, что обычные посиделки закончатся кровавой расправой. Но во время застолья между женщинами вспыхнула ссора на почве ревности, и хозяйка в припадке ярости набросилась на гостью.

Убийство совершалось с особой жестокостью. Женщина не просто ударила соперницу — она методично издевалась над ней, глумилась и наносила удар за ударом.

— С целью унижения человеческого достоинства и причинения особых страданий потерпевшей при помощи ножниц, черенка от лопаты и резинового шланга, причинила потерпевшей не менее 100 травматических воздействий, причинивших тяжкий вред ее здоровью и повлекших по неосторожности смерть, — рассказали в прокуратуре Нижегородской области.

От полученных травм 27-летняя девушка умерла на месте. На душегубку завели уголовное дело: обвиняемой инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть, а также насильственные действия сексуального характера. Скоро ее ждет суд.