Афиша на 12, 13, 14 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Два ярких события этих выходных — открытие летнего фестиваля «Город встреч» (подробная программа — здесь) и первые концерты Дягилевского фестиваля (вся программа — здесь).
12 июня.
Акватория Камы (напротив городского пляжа)23.30 | Праздничный фейерверк | 0+
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка детских работ «Дети — любимому городу» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−21.00 | Выставки: Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Фотовыставка Татьяны Тихомировой «Мы с тобой одной крови» | 12+10.00−18.00 | Выставка живописных работ группы пермских художников «Наука, искусство и производство: стираем границы» | 12+
Большой зал Пермской филармонии19.00 | Дягилевский фестиваль. Концерт оркестра Musicaeterna: Моцарт. Бетховен | 12+
Галерея «Марис-арт»12.00−18.00 | Выставка «Художник нам изобразил…» | 0+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Детский центр «Кот Морковкин»10.30, 12.30 | Интерактивный спектакль «Маша и Медведь» | 0+
ДК им. Чехова12.00−17.00 | Киномарафон «Кино, которое все ждут» | 6+
Дом актёра19.00 | Варшавская мелодия | 16+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Основные экспозиции: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни. Страницы истории города военных лет | 12+14.00 | Тематическая экскурсия по выставке «Три века истории Перми» | 6+15.00 | Два праздника — одна душа. Концерт под открытым небом. Фольклорно-этнографический ансамбль «Радольница» | 6+16.00 | Кама-река. Как Пермь у воды росла. Пешеходная экскурсия по новому участку набережной | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | История парфюмерии в СССР | 12+
Музей сладостей «Конфектория»12.30, 16.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Набережная Камы12.00 | Праздничная программа | 0+
Парк «Счастье есть»12.00−15.00 | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города | 0+
Парк им. Чехова12.00−14.00 | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города | 0+
Парк культуры и отдыха «Балатово»12.00 | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 0+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Главное чудо Вселенной | 6+11.40 | Интерактив «Россия — Родина моя» | 6+12.00 | Космонавтика для детей | 6+15.00 | Звёздный путь человечества | 6+17.30 | Вечернее небо Перми | 12+
Площадка у ДК им. Кирова12.00−15.00 | Большое уличное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города Перми | 0+
Площадка у ДК им. Солдатова15.00−17.00 | Танцевально-развлекательная программа «А у нас во дворе… “| 0+
Площадь у ДК «Искра»13.00 | Праздничный концерт «Пермь Великая» | 0+
Площадь у ДК им. Пушкина12.00−15.00 | Праздничная программа «Ритмы города» | 0+
Сквер на ул. Черняховского17.00 | Праздничный концерт «Пермь Великая» | 0+
Театр «У Моста»18.00 | Чайка | 12+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Лето | Театр-Тятрик | 0+13.00, 16.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+18.00 | Недоросль. Дневник Митрофана | ТМТ | 12+19.00 | Тео — театральный капитан | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Пера Маа: Дальняя земля». Экспозиция выставочного центра «Пермский музей кукол» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян. | 12+
Центральный квартал городской эспланады11.00 | Церемония открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы | 0+12.00 | Праздничная программа | 0+
Частная филармония «Триумф»23.00 | Дягилевский фестиваль «Гармония вечера» / Harmonie du soir. Французская камерно-вокальная музыка конца XIX — начала XX веков | 16+
Эспланада21.00 | Открытие летнего фестиваля «Город встреч» | 0+
13 июня.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка детских работ «Дети — любимому городу» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Фотовыставка Татьяны Тихомировой «Мы с тобой одной крови» | 12+10.00−18.00 | Выставка живописных работ группы пермских художников «Наука, искусство и производство: стираем границы» | 12+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Художник нам изобразил…» | 0+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом актёра11.00 | Стойкий оловянный солдатик | 6+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии20.00 | Цветы музыки / Fiori musicali. Елена Привалова (орган) | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Основные экспозиции: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни. Страницы истории города военных лет | 12+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Кафе Lemon Tree23.00 | Вечер. Свечи. Музыка: Вадим Тейфиков и Алексей Сучков | 12+
Концертный зал «Маэстро»19.00 | Дневник путешествий. Юлия Перминова (фортепиано, Россия / Франция) | 12+
Лицей им. Ломоносова11.00 | Кукольные интерактивные спектакли театра «Жар-птица»: «Курочка Ряба» и «Лисичка со скалочкой» | 0+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | История одеколонов | 12+
Музей сладостей «Конфектория»14.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Органный зал18.00 | Дягилевский фестиваль. «Душа грустит о небесах». Концерт хора Пермского театра оперы и балета | 12+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
ПДНТ «Губерния»11.00, 12.30, 14.30 | Ремесленный урок «Резьба по камню» | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 0+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Хрумка и волшебная ракета | 6+12.00 | Планеты Маленького принца | 6+15.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+17.30 | Галактика и её население | 12+
Промыслотека «Яснодело»14.00, 16.00 | Ремесленный урок «Резьба по камню» | 12+14.00, 16.00 | Ремесленный урок «Мокрое валяние из шерсти» | 12+
Театр «Век жизни»18.00 | Свадьба Бальзаминова | 16+
Театр «Данилин»18.00 | Магическое кабаре | 16+
Театр «У Моста»14.00, 18.00 | Юнона и Авось | 12+
Театр кукол11.00, 13.30 | Золушка | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского15.00 | Городская сюита | Стартовая точка — фойе театра | 16+
Театр юного зрителя12.00 | День рождения кота Леопольда | Спектакль идёт на малой сцене театра | 6+
Театр-Театр10.00, 11.00, 15.00 | Театр на ладошке. Лето | Театр-Тятрик | 0+15.00, 18.00 | Недоросль. Дневник Митрофана | ТМТ | 12+18.00 | Тео — театральный капитан | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
14 июня.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка детских работ «Дети — любимому городу» | 12+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
ДК им. Калинина18.00 | Мурат Тхагалегов. Большой сольный концерт | 6+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Основные экспозиции: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) (6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни. Страницы истории города военных лет | 12+11.00−19.00 | "Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | — Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Музей современного искусства PERMM Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Органный зал17.00 | Дягилевский фестиваль. «Еже от века таинство». Концерт духовной музыки | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 0+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Парад планет | 6+12.00 | Лунные сказки | 6+15.00 | Путешествуя со светом | 6+17.30 | Сверхмассивные чёрные дыры. Открывая невидимое | 12+
Промыслотека «Яснодело»14.00, 16.00 | Ремесленный урок по ваянию12+
Театр «Век жизни»18.00 | Уходил старик от старухи. Версия театра | 18+
Театр «Данилин»14.00 | Экскурсия в музей магии и волшебства | 0+
Театр «У Моста»18.00 | Про Федота-стрельца… | 12+
Театр юного зрителя12.00 | День рождения кота Леопольда | Спектакль идёт на малой сцене театра | 6+
Театр-Театр10.00 | Театр на ладошке. Лето | Театр-Тятрик | 0+12.00, 16.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+18.00 | Тео — театральный капитан | Театр-Тятрик | 6+18.00 | Недоросль. Дневник Митрофана | ТМТ | 12+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+10.00−18.00 | Выставка «Пера Маа: Дальняя земля». Экспозиция выставочного центра «Пермский музей кукол» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Частная филармония «Триумф»22.00 | Ночное закрытое событие к 10-летию «Триумфа» | 18+