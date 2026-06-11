Афиша на 12, 13, 14 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Основные экспозиции: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни. Страницы истории города военных лет | 12+14.00 | Тематическая экскурсия по выставке «Три века истории Перми» | 6+15.00 | Два праздника — одна душа. Концерт под открытым небом. Фольклорно-этнографический ансамбль «Радольница» | 6+16.00 | Кама-река. Как Пермь у воды росла. Пешеходная экскурсия по новому участку набережной | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+