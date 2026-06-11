Врач Малиновская раскрыла, правда ли кофе без кофеина полезнее

Многие считают, что кофе без кофеина является более здоровой вариацией для любителей этого напитка, если нужно ограничить его бодрящий эффект. Однако даже декаф может представлять опасность для людей с проблемами в пищеварительной системе, так как он может вызывать изжогу и кислую отрыжку. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.