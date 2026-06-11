Врач Малиновская раскрыла, правда ли кофе без кофеина полезнее

Многие считают, что кофе без кофеина является более здоровой вариацией для любителей этого напитка, если нужно ограничить его бодрящий эффект. Однако даже декаф может представлять опасность для людей с проблемами в пищеварительной системе, так как он может вызывать изжогу и кислую отрыжку. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.
«Употребление кофе на голодный желудок не вредит большинству людей, но при болезнях системы пищеварения такое начало дня может обернуться дискомфортом. Его появление связано с тем, что напиток стимулирует усиленную выработку соляной кислоты в желудке. Это приводит к болям в животе, изжоге и кислой отрыжке у людей с чувствительным ЖКТ или у тех, кто имеет заболевания пищеварительной системы, например гастрит, язвенную болезнь, рефлюкс», — пояснила эксперт.
Причём даже кофе без кофеина может спровоцировать подобные симптомы. Выработка соляной кислоты зависит не только от природного психоактивного стимулятора, но и от других компонентов этого тонизирующего напитка.
Кроме того, врач отметила, что употребление кофе на голодный желудок может вызвать диарею. Если напиток вызывает не прилив бодрости, а неприятные симптомы со стороны желудка и кишечника, рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу для консультации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как можно похудеть с помощью кофе. Также была названа доза кофеина, которая может привести к смерти.