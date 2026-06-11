профориентационном форуме

Ключевая задача форума — помочь старшеклассникам осознанно подойти к выбору профессии и получить актуальную информацию о рынке образовательных услуг Дона. В работе площадки приняли участие ведущие образовательные учреж­дения региона. В их числе — Институт водного транспорта им. Г. Я. Седова, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), РостГМУ. Форум прошёл при поддержке городского цент­ра занятости населения.