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В Светлом больше года не могут найти пенсионера, который ушел из дома

Расследуется уголовное дело о его безвестном исчезновении.

Источник: Комсомольская правда

Следователи регионального управления СК расследуется уголовное дело о безвестном исчезновении Николая Кондратьева. 71-летний мужчина 4 июня 2025 года ушел из дома и пропал. Как сообщает пресс-служба Следкома, никаких сведений о его местонахождении сегодня нет.

Приметы: на вид 70 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, седые волосы, седая борода.

Был одет: спортивные штаны черного цвета, синяя майка и темно-синяя футболка, черная спортивная кофта с капюшоном на замке, куртка весенняя темно-зеленого цвета, кепка синего цвета. На шее — золотая цепочка с крестиком. На ногах были черные носки и резиновые сланцы темно-синего цвета.

Помочь найти мужчину можно, позвонив по номерам: 8 (40153) 2−22−88, 8 (40153) 2−18−8, 8 (40125) 5−87−65 или 02.