В Светлом больше года не могут найти пенсионера, который ушел из дома

Следователи регионального управления СК расследуется уголовное дело о безвестном исчезновении Николая Кондратьева. 71-летний мужчина 4 июня 2025 года ушел из дома и пропал. Как сообщает пресс-служба Следкома, никаких сведений о его местонахождении сегодня нет.