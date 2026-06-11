В Москве состоялся XII книжный фестиваль «Красная площадь»

В шатрах библиотек Москвы в этом году было организовано свыше 110 мероприятий для посетителей всех возрастов. На традиционных площадках «Лекторий» и «Малая сцена» проходили встречи с писателями, авторские читки, обсуждения и музыкальные выступления. Также гостей фестиваля ждали театральные постановки, поэтические чтения, концерты, лекции и презентации книг. Все желающие могли оформить единый читательский билет, а также бесплатно получить памятные открытки в шатре «Библиотеки Москвы».