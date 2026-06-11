В Москве состоялся XII книжный фестиваль «Красная площадь»

Книжный фестиваль «Красная площадь», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, проходил с 4 по 7 июня в Москве в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
В шатрах библиотек Москвы в этом году было организовано свыше 110 мероприятий для посетителей всех возрастов. На традиционных площадках «Лекторий» и «Малая сцена» проходили встречи с писателями, авторские читки, обсуждения и музыкальные выступления. Также гостей фестиваля ждали театральные постановки, поэтические чтения, концерты, лекции и презентации книг. Все желающие могли оформить единый читательский билет, а также бесплатно получить памятные открытки в шатре «Библиотеки Москвы».
В павильоне «Лекторий» прошла встреча с детским писателем Станиславом Секретовым. В День русского языка состоялся спектакль по мотивам повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка». Постановка рассказала знакомую историю в необычном формате — от лица деревенских жителей, ставших свидетелями событий. Московский зоопарк представил проект «Сказки о животных». В формате спектакля-читки артисты театра и кино прочитали произведения, вдохновленные миром природы и животных. Кроме того, был проведен спектакль по мотивам повести Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.