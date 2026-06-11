В Красноярском крае проверили качество мобильной связи

В Красноярске прошла встреча, посвященная качеству мобильной связи в регионе. На конференции рассказали об итогах независимого исследования, которое проводилось в Красноярском крае с 15 апреля по 13 мая. Проверка охватила 18 населенных пунктов края, включая Красноярск и автодороги между ними. Маршрут составил более пяти тысяч километров: специалисты проехали территорию от Енисейска и Лесосибирска на севере до Минусинска и Шушенского на юге. Отдельное внимание уделили краевой столице — в Красноярске измерения проводились не только на центральных улицах и магистралях, но и в менее заметных городских локациях. Для тестирования использовался специальный измерительный комплекс, который имитировал обычное поведение абонента: во время движения совершал звонки, проверял скорость интернета и доступность сети. Одновременно сравнивались четыре мобильные сети, работающие в регионе: Т2, МТС, «МегаФон» и «Билайн». Оценка проводилась по трем основным показателям: покрытие, качество голосовой связи и мобильный интернет. Отдельно учитывались результаты в Красноярске, других населенных пунктах края и на автодорогах. [caption id= «attachment_368890» align= «alignnone» width= «1024»] Изображение сгенерировано нейросетью[/caption] По итоговой оценке радиопокрытия первое место занял Т2. В Красноярске измерительный комплекс не зафиксировал «белых пятен» на пройденном маршруте: сеть оператора была доступна и не опускалась ниже пороговых значений. В населенных пунктах края Т2 также показал высокие результаты по покрытию. На загородных трассах лучший результат по радиопокрытию показал «МегаФон». Отдельно обсуждалось качество голосовой связи. При оценке учитывались скорость установления соединения, разборчивость речи, процент сорванных и оборванных звонков. По совокупному показателю качества голоса в Красноярском крае первое место занял Т2. В населенных пунктах края у оператора были лучшие показатели, в Красноярске лидером стала МТС, а на автодорогах — «Билайн». Самым востребованным сервисом для абонентов остается мобильный интернет. В этой категории Т2 занял первое место во всех трех зонах измерений: в Красноярске, населенных пунктах края и на автодорогах. По данным исследования, средняя скорость загрузки в Красноярске составила почти 60 Мбит/с, в городах края — 67,58 Мбит/с, на трассах — 41,68 Мбит/с. Для сравнения: для просмотра видео в Full HD обычно достаточно около 10 Мбит/с, а для 4К-видео — до 35 Мбит/с. Также специалисты отметили скорости отдачи данных в сети Т2: во всех зонах исследования они не опускались ниже 10 Мбит/с. Для стабильного видеозвонка, как правило, достаточно около 5 Мбит/с. По данным исследования, за последние два года средние скорости мобильного интернета в сети Т2 в Красноярском крае выросли на 43%, а в самом Красноярске — на 47%. Этого удалось добиться за счет перераспределения части частот из сетей третьего поколения в 4G, установки дополнительных базовых станций в местах с высокой нагрузкой и модернизации транспортного оборудования. [caption id= «attachment_368910» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Антон Петров[/caption] Отдельная часть встречи была посвящена туристическим территориям. В Ергаках связь уже работает, но оператор планирует усилить покрытие в районе хребта и вертолетной площадки. Реализовать проект рассчитывают в 2026—2027 годах, однако строительство в природных территориях требует дополнительных согласований. На встрече также обсудили связь на Манской петле и Черной сопке. По словам технических специалистов, на туристических маршрутах многое зависит от рельефа, леса и ограничений на строительство инфраструктуры. Поэтому развитие покрытия в таких местах требует точечных решений и отдельной программы для рекреационных зон.