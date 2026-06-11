В Волгограде в День России детей и подростков бесплатно пустят в музей

Для тех, кто решит провести время на открытом воздухе, в парках Волгограда подготовили большую праздничную программу на День России. В списке мероприятий на длинные выходные июня — фестиваль молодежных субкультур и огненное шоу, концерты, забег с флагами, развлечения и мастер-классы для детей и взрослых. Смотрим, как отметят День России в Волгограде 12−14 июня 2026 года.