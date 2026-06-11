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В Волгограде в День России детей и подростков бесплатно пустят в музей

Специальную акцию проводит исторический парк «Россия — моя история».

Источник: Комсомольская правда

Специальную акцию на День России проводит исторический парк «Россия — моя история» в Волгограде. В праздничный день 12 июня 2026 года дети и подростки смогут бесплатно посмотреть музейные экспозиции.

— 12 июня для детей до 18 лет вход на экспозиции Исторического парка будет бесплатным с 10.00 до 20.00, — рассказали в дирекции.

Для тех, кто решит провести время на открытом воздухе, в парках Волгограда подготовили большую праздничную программу на День России. В списке мероприятий на длинные выходные июня — фестиваль молодежных субкультур и огненное шоу, концерты, забег с флагами, развлечения и мастер-классы для детей и взрослых. Смотрим, как отметят День России в Волгограде 12−14 июня 2026 года.