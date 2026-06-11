Депутат Максим Иванов проверил ремонт дороги к Комсомольску-на-Амуре

Депутат Госдумы Максим Иванов, представляющий Хабаровский край, проверил ход ремонта федеральной трассы Хабаровск — Комсомольск на Амуре у села Восточное. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Ремонтируемый участок составляет 20 км и будет приведён ко второй технической категории. Срок завершения — октябрь 2027 года. В текущем сезоне подрядчик, компания «Стройдорсервис», планирует завершить 5 км полностью готового участка от Малиновки до Сергеевки и уложить нижний слой асфальтобетона на 16 км. По словам руководителя проекта Михаила Алексеева, к концу года грунтовые участки будут устранены, и транзитный транспорт пойдёт по твёрдому покрытию.
Максим Иванов отметил важность трассы как основной артерии, связывающей краевой центр с Комсомольском на Амуре и северными территориями. Депутат также учёл обращения жителей села Восточное: по их просьбе на трассе появится подземный переход для школьников, что повысит безопасность движения.
Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Хабаровского края Олег Киндеев сообщил, что в 2026 году по нацпроекту отремонтируют 142 км дорог в регионе, включая 59 участков и три мостовых сооружения. Совокупный объём дорожных работ в крае превышает 300 км: более 160 км — федеральные трассы, свыше 140 км — региональные и местные дороги.
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