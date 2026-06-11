Депутат Максим Иванов проверил ремонт дороги к Комсомольску-на-Амуре

Ремонтируемый участок составляет 20 км и будет приведён ко второй технической категории. Срок завершения — октябрь 2027 года. В текущем сезоне подрядчик, компания «Стройдорсервис», планирует завершить 5 км полностью готового участка от Малиновки до Сергеевки и уложить нижний слой асфальтобетона на 16 км. По словам руководителя проекта Михаила Алексеева, к концу года грунтовые участки будут устранены, и транзитный транспорт пойдёт по твёрдому покрытию.