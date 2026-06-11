В Хабаровске День России превратится в большой городской праздник

В 14:00 на набережной им. Г. И. Невельского начнётся фестиваль «Цветущая Россия». Здесь выступят творческие коллективы края, а также волонтёрские и общественные движения. В течение дня будут работать интерактивные площадки, а кульминацией станет флешмоб с цветами российского флага.