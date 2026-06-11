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В Хабаровске День России превратится в большой городской праздник

Праздничные площадки откроются в парках, на набережной и в центре города 12−14 июня.

В Хабаровске подготовили насыщенную программу к празднованию Дня России: концерты, фестивали, интерактивные площадки и массовые акции пройдут сразу на нескольких городских локациях, — сообщает мэрия Хабаровска.

12 июня в 12:00 праздник стартует в парке им. Ю. А. Гагарина. Гостей ждут концерт, спортивно-игровые площадки, мастер-классы, полевая кухня с солдатской кашей и выставка «По следам 205-й стрелковой дивизии».

В 14:00 на набережной им. Г. И. Невельского начнётся фестиваль «Цветущая Россия». Здесь выступят творческие коллективы края, а также волонтёрские и общественные движения. В течение дня будут работать интерактивные площадки, а кульминацией станет флешмоб с цветами российского флага.

В 16:00 на стадионе имени Ленина пройдёт традиционный фестиваль музыки и песен народов Хабаровского края. В программе — концерты, хоровод, конкурсы, викторины, фотозоны и полевая кухня.

В 17:00 в Хабаровской краевой филармонии откроется II Фестиваль новой музыки, а в 18:00 в ГДК состоится программа «Россия — это мы!».

Праздничные мероприятия продолжатся и 13−14 июня. В музейно-культурном центре «Амурский утёс» пройдут музыкальные вечера «Поём всей семьёй» и «На высоте. Два аккордеона», а в парке «Динамо» выступят воспитанники вокальной школы Анны Уваровой.

По данным организаторов, программа рассчитана на несколько дней и охватывает основные культурные площадки города.