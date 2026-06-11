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Ярмарки семейных традиций помогают приёмным родителям

В Ерофеевском цент­ре помощи детям, как и во многих других учреж­дениях региона, прошли «Ярмарки семейных традиций — 2026».

В Ерофеевском цент­ре помощи детям, как и во многих других учреж­дениях региона, прошли «Ярмарки семейных традиций — 2026». Организаторы в качестве основных целей таких акций называют усиление работы по устройству детей-сирот в семьи и оказание всесторонней поддержки замещающим родителям.

Участниками ярмарки стали действующие приёмные семьи, кандидаты в опекуны и усыновители, а также все те, кто рассматривает для себя возможность принятия ребёнка на воспитание.

Мероприятие посетило несколько десятков человек, включая спе­циа­лис­тов органов опеки и попечительства, педагогов-психологов и социальных работников. Гостей ожидала насыщенная программа, сочетающая информационную поддержку и интерактивные форматы. Работали консультационные пункты по вопросам семейного устройства и мерам социальной поддержки, состоялись психологические тренинги по адаптации детей в новой семье. Также организаторы провели творческие мастер-классы и организовали работу игровых зон для детей.

Особое внимание при такой работе уделяется индивидуальному взаимодействию: кандидаты в замещающие родители могут получить персональные разъяснения по процедурам временной и постоянной передачи детей, а также по правовым аспектам опеки.

«Приёмная семья рождается из милосердия, терпения и огромной любви. В такой среде каждый ребёнок обретает подлинное родительское тепло, поддержку и веру в собственные силы», — отметили организаторы.

«Ярмарка семейных традиций» стала частью стратегии по развитию института замещающей семьи. Ранее аналогичные акции уже прошли в других социальных учреж­дениях Ростовской области.

Завершилось мероприятие традиционным чаепитием и заполнением книги отзывов, где гости оставили тёплые пожелания.

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