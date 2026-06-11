Опубликован список разрешенных для купания нижегородских пляжей

Роспотребнадзор утвердил перечень пляжей, на которых официально разрешено купание. Список опубликовали в пресс-службе ведомства.
В Автозаводском районе для отдыха у воды подходят два пляжа на озере ПКиО 2‑й очереди — на проспекте Молодёжном и на улице Смирнова.
В Канавинском районе безопасными признаны оба пляжа на озере Сортировочном, а также озеро Больничное.
В Ленинском районе купаться разрешено на обоих пляжах озера Силикатное.
В Сормовском районе в список вошли оба пляжа озера Светлоярское, а также озёра Лунское и Пестичное.
На территории Нижегородской области одобрены для купания следующие места: озеро Юрасовское (г. о. г. Бор), озеро Святое в посёлке Пушкино (г. Дзержинск) и река Белая (г. Городец).
Напомним, что нижегородцам могут запретить купаться в Светлоярском озере из-за церкарий.