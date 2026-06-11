помогают приёмным родителям

Мероприятие посетило несколько десятков человек, включая спе­циа­лис­тов органов опеки и попечительства, педагогов-психологов и социальных работников. Гостей ожидала насыщенная программа, сочетающая информационную поддержку и интерактивные форматы. Работали консультационные пункты по вопросам семейного устройства и мерам социальной поддержки, состоялись психологические тренинги по адаптации детей в новой семье. Также организаторы провели творческие мастер-классы и организовали работу игровых зон для детей.