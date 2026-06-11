В Тыве Чаданское лесничество получило пожарную автоцистерну

Пожарная автоцистерна поступила в Чаданское лесничество в Республике Тыва по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Дзун-Хемчикского кожууна.
Автоцистерна полностью укомплектована всем необходимым оборудованием и инвентарем, что позволит оперативно доставлять пожарные расчеты и средства для локализации и ликвидации возгораний. Особое значение новая техника имеет для труднодоступных участков, где своевременное прибытие бригад и наличие ресурсов являются ключевыми факторами в борьбе с огнем.
«Благодаря переданной технике мы совместно с Чаданским лесничеством будем работать усиленно, сообща и с полной отдачей. Обещаем бережно хранить переданную технику, использовать ее строго по назначению и делать все возможное, чтобы сохранить и приумножить лесное богатство нашей родной Тувы», — подчеркнул председатель администрации Дзун-Хемчикского кожууна Айдыс Куулар.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.