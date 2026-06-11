Госстандарт запретил продавать узнаваемые белорусские суши

В Беларуси под запрет попали популярные суши, которые включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попали суши, роллы и онигири, от белорусского производителя «Юлайн» из города Молодечно.
В частности, запретили к ввозу и обращению роллы «Филадельфия кунжут», в составе которых обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1 грамме продукта, что не допускается.
Нашли колиформы также в роллах «Сет Ясай». Но еще в них было в 25 раз превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
И также по микробиологическому показателю не прошли проверку роллы «Онигири с лососем».
Кроме того, «Тещина колбаса» и полендвица попали под запрет в Беларуси.
Тем временем адвокат сказала, что будет, если ребенок съел в магазине продукты до оплаты. Кроме того, белорусский адвокат сказал, должны ли в ресторане бесплатно наливать воду.