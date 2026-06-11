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Госстандарт запретил продавать узнаваемые белорусские суши

Популярные суши попали под запрет в Беларуси из-за кишечной палочки в составе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали популярные суши, которые включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попали суши, роллы и онигири, от белорусского производителя «Юлайн» из города Молодечно.

В частности, запретили к ввозу и обращению роллы «Филадельфия кунжут», в составе которых обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1 грамме продукта, что не допускается.

Нашли колиформы также в роллах «Сет Ясай». Но еще в них было в 25 раз превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

И также по микробиологическому показателю не прошли проверку роллы «Онигири с лососем».

Кроме того, «Тещина колбаса» и полендвица попали под запрет в Беларуси.

Тем временем адвокат сказала, что будет, если ребенок съел в магазине продукты до оплаты. Кроме того, белорусский адвокат сказал, должны ли в ресторане бесплатно наливать воду.