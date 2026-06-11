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На ремонт системы водоочистки нижегородского «Дельфина» выделили 55 млн рублей

Государственная спортшкола «Дельфин» в Нижнем Новгороде ищет подрядчика для капитального ремонта системы водоснабжения, фильтрации, рециркуляции и водоподготовки под чашей своего бассейна. Начальная стоимость контракта составляет 55,3 млн руб., указано на сайте госзакупок. Ранее ремонта этой системы добивалась директор школы Ирина Карельская, уволившаяся в феврале 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

Государственная спортшкола «Дельфин» в Нижнем Новгороде ищет подрядчика для капитального ремонта системы водоснабжения, фильтрации, рециркуляции и водоподготовки под чашей своего бассейна. Начальная стоимость контракта составляет 55,3 млн руб., указано на сайте госзакупок. Ранее ремонта этой системы добивалась директор школы Ирина Карельская, уволившаяся в феврале 2026 года.

Итоги конкурсных процедур подведут в начале июля, работы требуется выполнить до 20 сентября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», источники в спортивных кругах связывали уход госпожи Карельской с конфликтом с минспорта как учредителя СШОР из-за плачевного состояния системы водоочистки и водоотведения бассейна. Якобы она отказывалась подписывать документацию на проведение соревнований, пока инфраструктуру не приведут в порядок.

Добавим, новым директором «Дельфина» в апреле стал Борис Гронский, который в 2004—2008 годах руководил Дворцом спорта профсоюзов.