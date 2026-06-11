На ремонт системы водоочистки нижегородского «Дельфина» выделили 55 млн рублей

Как писал «Ъ-Приволжье», источники в спортивных кругах связывали уход госпожи Карельской с конфликтом с минспорта как учредителя СШОР из-за плачевного состояния системы водоочистки и водоотведения бассейна. Якобы она отказывалась подписывать документацию на проведение соревнований, пока инфраструктуру не приведут в порядок.