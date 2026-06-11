15 июня горячую воду отключат в четырех районах Красноярска

В «Сибирской генерирующей компании» напомнили о 10-дневных гидравлических испытаниях теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1, которые пройдут с 15 по 24 июня.
В этот период горячей воды не будет в домах следующих районов:
Ленинского; Кировского; части Свердловского, включая Южный Берег; части Советского — в зоне Октябрьского моста и далее.
Красноярцев просят учитывать, что в этом году границы контуров теплоснабжения ТЭЦ немного другие, они отмечены на интерактивной карте СГК. К.
Также точную информацию об отключениях горячего водоснабжения можно узнать в организации, обслуживающей ваш дом.