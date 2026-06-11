Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15 июня горячую воду отключат в четырех районах Красноярска

В «Сибирской генерирующей компании» напомнили о 10-дневных гидравлических испытаниях теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1, которые пройдут с 15 по 24 июня.

В «Сибирской генерирующей компании» напомнили о 10-дневных гидравлических испытаниях теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1, которые пройдут с 15 по 24 июня.

В этот период горячей воды не будет в домах следующих районов:

Ленинского; Кировского; части Свердловского, включая Южный Берег; части Советского — в зоне Октябрьского моста и далее.

Красноярцев просят учитывать, что в этом году границы контуров теплоснабжения ТЭЦ немного другие, они отмечены на интерактивной карте СГК. К.

Также точную информацию об отключениях горячего водоснабжения можно узнать в организации, обслуживающей ваш дом.