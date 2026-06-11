В Железногорске у любителя нетрезвой езды в собственность государства изъяли минивэн

Судебные приставы в Железногорске конфисковали автомобиль у любителя нетрезвой езды. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 39-летний мужчина сел за руль своего минивэна Toyota Hiace, чтобы доехать от дачи до магазина. На обратном пути его остановили сотрудники ГАИ. Результаты освидетельствования показали: 1,28 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за езду подшофе. Суд признал его виновным и постановил конфисковать минивэн Toyota Hiace в собственность государства: микроавтобус изъят и передан Росимуществу.