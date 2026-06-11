Житель Назарово пугал бывшую девушку муляжами бомб и письмами с угрозами

Мужчина из Назарово делал муляжи взрывных устройств, чтобы запугать экс-возлюбленную. Дело направили в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В марте 2026 года 37-летний житель Назарово после конфликта с бывшей сожительницей решил её запугать. Сначала он напечатал письмо с угрозами убийством в адрес девушки и её родственников и просунул конверт в дверную щель её квартиры.
Спустя неделю он изготовил два муляжа самодельных взрывных устройств из петард, батареек, спичек и проводов и разместил их у входной двери. По его замыслу, при открытии двери должен был раздаться громкий хлопок. Однако подозрительные предметы рано утром обнаружил родственник девушки.
В ходе расследования мужчина признал вину и заявил, что не собирался воплощать угрозы в жизнь — только хотел напугать бывшую.
Прокурор утвердил обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью». Дело рассмотрит мировой судья.
Ранее мы сообщали, что красноярцу грозит пожизненное за убийство бывшей жены и ранение её сожителя.