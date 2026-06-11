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В Красноярском крае сохраняется высокая активность клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю к медикам после укусов обратились 2252 человека, среди них 445 детей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю к медикам после укусов обратились 2252 человека, среди них 445 детей.

Всего с начала сезона зафиксировано 8745 пострадавших, в том числе 2193 ребенка.

В Роспотребнадзоре также сообщают о случаях заболеваний, связанных с клещевыми инфекциями: клещевой вирусный энцефалит выявлен у 23 человек, боррелиоз — у 24, сибирский клещевой тиф — у 4, анаплазмоз — у 1. Среди заболевших — 10 детей.

Специалисты напоминают, что риск встречи с клещами на природе по-прежнему остается высоким. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности: использовать защитную одежду, репелленты и регулярно осматривать себя и близких после прогулок.