В Красноярском крае сохраняется высокая активность клещей

В Роспотребнадзоре также сообщают о случаях заболеваний, связанных с клещевыми инфекциями: клещевой вирусный энцефалит выявлен у 23 человек, боррелиоз — у 24, сибирский клещевой тиф — у 4, анаплазмоз — у 1. Среди заболевших — 10 детей.