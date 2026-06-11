В Кремле заявили, что зарубежные сервисы могут вернуться в РФ по примеру Roblox

Зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования местного законодательства. Об этом, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет ТАСС в четверг, 11 июня.
«История с Roblox чётко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли Telegram, YouTube, сервисы Meta* возобновить работу в РФ.
*Деятельность Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger и Threads, признана экстремистской и запрещена в России.
Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре прошлого года. Ведомство объясняло это тем, что на платформе находили материалы с оправданием экстремизма и терроризма, а также призывы к насилию. После блокировки глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что из-за таких мер «каждый второй ребёнок хочет уехать из России». Спустя полгода компании разрешили возобновить работу в РФ.