Суд взыскал с «Нижегородского кремля» 53,1 млн рублей в пользу подрядчика

Арбитражный суд Нижегородской области вынес решение в пользу ООО ДСК «АлмазАтом», удовлетворив требование о взыскании с ГБУ «Нижегородский кремль» задолженности в размере 53,1 миллиона рублей по контракту на благоустройство. Соответствующие данные опубликованы в судебной картотеке.