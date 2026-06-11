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Суд взыскал с «Нижегородского кремля» 53,1 млн рублей в пользу подрядчика

Помимо основного долга, суд обязал госучреждение выплатить подрядчику 102,5 тысячи рублей пени за просрочку расчётов, а также компенсировать 1,1 миллиона рублей затрат на экспертизу.

Арбитражный суд Нижегородской области вынес решение в пользу ООО ДСК «АлмазАтом», удовлетворив требование о взыскании с ГБУ «Нижегородский кремль» задолженности в размере 53,1 миллиона рублей по контракту на благоустройство. Соответствующие данные опубликованы в судебной картотеке.

Предметом договора, заключённого 23 декабря 2023 года, стало комплексное благоустройство отдельных участков территории Нижегородского кремля и Кремлёвского бульвара — в частности, зоны между Часовой и Ивановской башнями.

Помимо основного долга, суд обязал госучреждение выплатить подрядчику 102,5 тысячи рублей пени за просрочку расчётов, а также компенсировать 1,1 миллиона рублей затрат на экспертизу.

Экспертное исследование позволило установить стоимость качественно выполненных работ и подтвердить, что завершить благоустройство возможно без проведения дополнительных мероприятий.

Помимо указанных работ, ООО ДСК «АлмазАтом» совместно с ООО «Стройкомплект» осуществляли противооползневые мероприятия на участке между Часовой и Северной башнями.

Ранее АО «ОКО» обязали возместить ущерб нижегородскому водителю.