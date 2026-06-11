В Хабаровске прошли спортивные соревнования среди медработников

"Физическая активность укрепляет не только здоровье, но и внутреннюю уверенность в себе. Знаю это по собственному опыту — с раннего детства занимался боксом, куда меня привел отец. В современном ритме жизни врачу просто не обойтись без физической подготовки: ему нужно быть выносливым, ведь операции могут длиться 6, 8, а то и 12 часов; быстрым, чтобы своевременно оказать помощь; сильным, чтобы выполнять реанимационные мероприятия, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.