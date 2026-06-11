В Хабаровске прошли спортивные соревнования среди медработников

«Корпоративные игры сотрудников здравоохранения» состоялись 6 июня в Хабаровске по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Участниками стали около 300 человек из более чем 15 учреждений вместе со своими семьями. Они продемонстрировали свои силы в волейболе, настольном теннисе, дартсе, мини-футболе и эстафете. По результатам состязаний победителем в волейболе, настольном теннисе и мини-футболе стала краевая клиническая больница им. профессора С. И. Сергеева. В дартсе и семейной эстафете лучшими оказались сотрудники станции скорой медицинской помощи Хабаровска.
"Физическая активность укрепляет не только здоровье, но и внутреннюю уверенность в себе. Знаю это по собственному опыту — с раннего детства занимался боксом, куда меня привел отец. В современном ритме жизни врачу просто не обойтись без физической подготовки: ему нужно быть выносливым, ведь операции могут длиться 6, 8, а то и 12 часов; быстрым, чтобы своевременно оказать помощь; сильным, чтобы выполнять реанимационные мероприятия, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.