Открытие ученых РФ поможет точнее оценивать влияние микрофлоры на иммунотерапию

Оказалось, что ключевую роль в успехе иммунотерапии играет не разнообразие бактерий и не наличие определенных видов с полезными свойствами, а структура всего микробного сообщества. Это проявлялось в том, что лечение было более успешным в том случае, если в кишечнике преобладали те виды, которые исходно присутствуют в нем, тогда как преобладание в нем «чужеродных» видов из ротовой полости или других частей организма существенно снижало шансы на излечение.