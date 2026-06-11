В Донбассе и Новороссии запускается программа переселения из аварийного жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, до конца 2027 года более 2,2 тысяч жителей планируют расселить из аварийного жилья в рамках профильной программы.
«Из 162 аварийных домов, подлежащих расселению, 138 находятся в опорных населенных пунктах, развитие которых приоритетно для достижения поставленных наццелей. Таким образом, до конца 2027 года будут улучшены жилищные условия свыше 2,2 тысячи жителей», — сообщил он.
В пресс-службе правительства России дополнили, что на сегодняшний день были одобрены заявки четырех регионов в рамках второго этапа программы, общий объем финансирования составит более 4,2 млрд рублей. Согласно новым заявкам, запланировано расселение более 1,2 тысяч граждан: в ДНР — 356 жителей, ЛНР — 683 жителей, Запорожской области — 68 жителей, Херсонской — 105 жителей.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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