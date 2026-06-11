В Донбассе и Новороссии запускается программа переселения из аварийного жилья

В пресс-службе правительства России дополнили, что на сегодняшний день были одобрены заявки четырех регионов в рамках второго этапа программы, общий объем финансирования составит более 4,2 млрд рублей. Согласно новым заявкам, запланировано расселение более 1,2 тысяч граждан: в ДНР — 356 жителей, ЛНР — 683 жителей, Запорожской области — 68 жителей, Херсонской — 105 жителей.