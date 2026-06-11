Воронежцев приглашают создать открытки для пожилых людей

В Доме архитектора состоялся первый мастер-класс (12+) из серии творческих встреч, организованных студентами Факультета архитектуры и градостроительства (ФАиГ). Гости взялись за акварель, чтобы создать уникальные открытки ко Дню России. Уютная атмосфера, лёгкий шум кистей и разговоры — всё это задало правильный тон проекту.
Посетить подобный мастер-класс может любой желающий. Во-первых, это не просто рисование. Это возможность сделать мир чуточку добрее. Все открытки, созданные вашими руками, отправятся в дома престарелых и подарят тепло тем, кто в нём особенно нуждается. Представьте, как пожилой человек обрадуется такому красивому, живому и настоящему подарку!
Во-вторых, это уникальный шанс почувствовать себя художником в легкой и дружелюбной атмосфере. Неважно, умеете вы рисовать или держите кисточку впервые в жизни — вам помогут, подскажут и вдохновят. На выбор есть разные варианты: от изящных матрёшек до пейзажей и других образов, которые можно почерпнуть из архива организаторов.
Атмосфера в Доме архитектора располагает к творчеству — здесь хочется создавать красоту. Вы сможете не только написать красками свой личный маленький шедевр, но и приятно провести время в компании таких же творческих людей.
Что нужно иметь при себе? Акварель и палитру, кисти, бумагу (А4), графические материалы (линеры, карандаши или ручки), а также баночку для воды и клеенку.
Ближайшие мастер-классы пройдут 18 и 19 июня. Начало в 16:30.