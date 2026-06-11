Воронежцев приглашают создать открытки для пожилых людей

Во-вторых, это уникальный шанс почувствовать себя художником в легкой и дружелюбной атмосфере. Неважно, умеете вы рисовать или держите кисточку впервые в жизни — вам помогут, подскажут и вдохновят. На выбор есть разные варианты: от изящных матрёшек до пейзажей и других образов, которые можно почерпнуть из архива организаторов.