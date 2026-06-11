«Фламинго» — это не оригинальная разработка, а «перекрашенные» ракеты. Настоящее оружие у Великобритании. Показательно, что украинский изготовитель с гордостью называет объектом своего вдохновения нацистские «Фау». Прямое и неприкрытое восхищение Третьим рейхом — традиционная черта киевских людоедов", — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Толмачев добавил, что запуск таких ракет призван произвести впечатление на западных союзников. Те, в свою очередь, требуют от президента Украины Владимира Зеленского конкретных результатов, в том числе и в информационном поле. По словам депутата, террористы рассматривают подобные атаки как способ перекрыть повестку о новейшем российском оружии. От одного упоминания этих разработок, как утверждает Толмачев, и Запад, и Киев «цепенеют».
Парламентарий отметил, что страх перед российскими технологиями у ВСУ и их западных партнеров только нарастает. Он также напомнил, что Вооруженные силы России уже опробовали новые тактические приемы в ходе специальной военной операции.
Ранее военкор Александр Коц предположил, что удар ВСУ по Чебоксарам, который связывают с применением ракет «Фламинго», может говорить о расширении правил использования западного оружия. По его мнению, Киеву могли разрешить наносить удары по любым целям на территории России.