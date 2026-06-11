В Госдуме раскрыли, зачем на самом деле ВСУ применяют «Фламинго»

Толмачев добавил, что запуск таких ракет призван произвести впечатление на западных союзников. Те, в свою очередь, требуют от президента Украины Владимира Зеленского конкретных результатов, в том числе и в информационном поле. По словам депутата, террористы рассматривают подобные атаки как способ перекрыть повестку о новейшем российском оружии. От одного упоминания этих разработок, как утверждает Толмачев, и Запад, и Киев «цепенеют».