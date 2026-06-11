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В Госдуме раскрыли, зачем на самом деле ВСУ применяют «Фламинго»

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru заявил, что ракеты «Фламинго», которые использует Украина, не являются самостоятельной разработкой. По его мнению, Киев применяет их скорее для создания медийного шума, чем для достижения реальных военных целей. Таким образом украинские власти пытаются отвлечь внимание от информации о современных российских вооружениях.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Фламинго» — это не оригинальная разработка, а «перекрашенные» ракеты. Настоящее оружие у Великобритании. Показательно, что украинский изготовитель с гордостью называет объектом своего вдохновения нацистские «Фау». Прямое и неприкрытое восхищение Третьим рейхом — традиционная черта киевских людоедов", — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Толмачев добавил, что запуск таких ракет призван произвести впечатление на западных союзников. Те, в свою очередь, требуют от президента Украины Владимира Зеленского конкретных результатов, в том числе и в информационном поле. По словам депутата, террористы рассматривают подобные атаки как способ перекрыть повестку о новейшем российском оружии. От одного упоминания этих разработок, как утверждает Толмачев, и Запад, и Киев «цепенеют».

Парламентарий отметил, что страх перед российскими технологиями у ВСУ и их западных партнеров только нарастает. Он также напомнил, что Вооруженные силы России уже опробовали новые тактические приемы в ходе специальной военной операции.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что удар ВСУ по Чебоксарам, который связывают с применением ракет «Фламинго», может говорить о расширении правил использования западного оружия. По его мнению, Киеву могли разрешить наносить удары по любым целям на территории России.

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