Нижегородцы принесли в банки более 760 тысяч монет

Акция запомнилась не только цифрами, но и яркими историями. Так, в Кирове семья с двумя детьми принесла в банк трехлитровую банку с монетами на 18 тысяч рублей: ребята долго копили на велосипед. В Нижегородской области участники тоже подходили к делу с фантазией и приносили монеты в самых неожиданных емкостях: в пластиковой бутылке из‑под молока, банке из‑под кабачковой икры, деловом кейсе и даже в берестяной чаше. Отдельно запомнилась копилка в виде мышонка — она была наполнена исключительно 10‑копеечными монетами.