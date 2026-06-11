Нижегородцы принесли в банки более 760 тысяч монет

Весной прошла акция «Монетная неделя»: жители Нижегородской области вернули в денежный оборот свыше 760 тысяч монет разного номинала — в сумме это 3,6 миллиона рублей. Граждане могли обменять накопившуюся мелочь на банкноты либо зачислить средства на свой банковский счет. Об этом сообщает пресс‑служба Волго‑Вятского ГУ Банка России.
Масштабы акции в целом по макрорегиону впечатляют: в отделениях кредитных организаций Волго‑Вятского ГУ Банка России люди сдали более 5,2 миллиона монет — почти на 27 миллионов рублей.
Акция запомнилась не только цифрами, но и яркими историями. Так, в Кирове семья с двумя детьми принесла в банк трехлитровую банку с монетами на 18 тысяч рублей: ребята долго копили на велосипед. В Нижегородской области участники тоже подходили к делу с фантазией и приносили монеты в самых неожиданных емкостях: в пластиковой бутылке из‑под молока, банке из‑под кабачковой икры, деловом кейсе и даже в берестяной чаше. Отдельно запомнилась копилка в виде мышонка — она была наполнена исключительно 10‑копеечными монетами.
Даже после завершения «Монетной недели» ряд банков и магазинов продолжает принимать монеты для обмена. Узнать адреса точек и условия приема можно на сайте монетнаянеделя.рф.