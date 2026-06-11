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Ограничения на рыбалку сняли на Оке и Чебоксарском водохранилище

Мера действовала для сохранения рыбных запасов Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородским рыбакам напомнили о снятии нерестовых ограничений на Оке и Чебоксарском водохранилище с их притоками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Меру вводили для сохранения нижегородских рыбных запасов. Глава регионального Минлесхоза Роман Воробьев напомнил, что в период нереста рыба наиболее уязвима, поэтому ограничения дают ей спокойно отнереститься.

Пока запрет на все виды рыболовства продолжает действовать на Горьковском водохранилище с притоками и нижегородских озёрах. Его снимут 16 июня. До этого дня рыбакам-любителям предлагается ловля с берега вне нерестилищ на одну поплавочную или донную удочку, оснащённую двумя крючками. Суточная норма вылова не должна быть больше 5 кг.

Ранее мы писали, что нижегородские рыбаки 75 раз нарушили закон с начала нерестового периода.