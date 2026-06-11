Ограничения на рыбалку сняли на Оке и Чебоксарском водохранилище

Пока запрет на все виды рыболовства продолжает действовать на Горьковском водохранилище с притоками и нижегородских озёрах. Его снимут 16 июня. До этого дня рыбакам-любителям предлагается ловля с берега вне нерестилищ на одну поплавочную или донную удочку, оснащённую двумя крючками. Суточная норма вылова не должна быть больше 5 кг.