На полях на востоке Калининградской области зацвёл чабрец

Чабрец, он же тимьян ползучий, это один из видов рода Thymus. Он не только делает душистым чай, но и обладает многими полезными свойствами. Как природный антисептик входит в состав средств от кашля, отвар тоже даёт такой эффект, а ещё улучшает пищеварение. Подушка с сухой травой избавит от бессонницы.