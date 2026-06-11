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На полях на востоке Калининградской области зацвёл чабрец

Растение пригодится для чая и успокоит нервы.

Источник: Клопс.ru

На полях Калининградской области зацвёл чабрец. Об этом рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в четверг, 11 июня.

Как рассказали грибники, больше всего полезной травки сейчас в Славском, Нестеровском, Правдинском, Гвардейском районах. Искать чабрец нужно на сухих опушках, полянах, песчаных склонах. Стелющееся растение часто покрывает землю сплошным лиловым ковром.

«Лежит себе под ногами, творит магию и не просит документов», — говорит Николай.

Чабрец, он же тимьян ползучий, это один из видов рода Thymus. Он не только делает душистым чай, но и обладает многими полезными свойствами. Как природный антисептик входит в состав средств от кашля, отвар тоже даёт такой эффект, а ещё улучшает пищеварение. Подушка с сухой травой избавит от бессонницы.

Но принимать чабрец, как и любое растительное снадобье, нужно с осторожностью. Особенно — во время беременности и при повышенном давлении.

А для самого ползучего тимьяна важно, чтоб его собирали правильно, не вырывая с корнем, а аккуратно срезая. Собранные растения сушат в тени и потом хранят в закрытой посуде.

В конце мая калининградцы варили варенье из молодых шишек.

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