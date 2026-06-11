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В Красноярске начался ремонт улицы Калинина

В Октябрьском районе Красноярска дорожники приступили к ремонту улицы Калинина.

В Октябрьском районе Красноярска дорожники приступили к ремонту улицы Калинина.

Как рассказали в УДИБ, сейчас спецтехника демонтирует старые бордюры и асфальтобетонное покрытие.

После рабочие приступят к замене асфальта. Параллельно подрядчик приведет в порядок тротуар на участке у путепровода Бугач.

В процессе работ будет ограничено движение по полосам.

«Жители Октябрьского района неоднократно обращались к нам с жалобами на выбоины и неудовлетворительное состояние тротуаров. Ваши замечания были услышаны, и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать улицу более безопасной и комфортной для пешеходов и автомобилистов», — рассказали в УДИБ.

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