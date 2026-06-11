В Красноярске начался ремонт улицы Калинина

«Жители Октябрьского района неоднократно обращались к нам с жалобами на выбоины и неудовлетворительное состояние тротуаров. Ваши замечания были услышаны, и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать улицу более безопасной и комфортной для пешеходов и автомобилистов», — рассказали в УДИБ.