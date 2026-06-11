В Омской области ломбард оштрафовали на 300 тысяч за незаконную выдачу займов

Незаконную схему вскрыла проверка, проведенная надзорным ведомством. Формально организация работала как пункт приема и выдачи займов под залог вещей — как обычный ломбард. Однако по закону право на такую деятельность имеют только компании, включенные в специальный реестр. Более того, фирма не состояла и в реестре микрофинансовых организаций (МФО), который дает право на выдачу потребительских займов.