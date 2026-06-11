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Высокий класс пожароопасности установили в 19 районах Воронежской области

Причиной возросшей вероятности возникновения ландшафтных пожаров стала 30-градусная жара.

Источник: АиФ Воронеж

Четвёртый класс пожарной опасности установился на территории 19 муниципальных образований Воронежской области. Это следует из оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУ МЧС России на четверг, 11 июня.

Днём ранее высокая вероятность возникновения ландшафтных пожаров из-за 30-градусной жары наблюдалась в Бобровском, Богучарском, Верхнемамонском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новохопёрском, Острогожском, Петропавловском, Россошанском, Таловском, районах, а также в Нововоронеже. На текущий момент к ним добавились ещё шесть муниципальных образований.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что 11 и 12 июня воздух в регионе прогреется до +35°.

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