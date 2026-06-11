Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове отремонтированы 68 тысяч километров дорог

С начала 2026 года в Ростове-на-Дону ямочный ремонт дорог произведен на 68 тыс. кв. м магистралей. За прошедшую дорожники отремонтировали еще 2,5 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Коммерсантъ

С начала 2026 года в Ростове-на-Дону ямочный ремонт дорог произведен на 68 тыс. кв. м магистралей. За прошедшую дорожники отремонтировали еще 2,5 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент на десяти объектах ведутся работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По нему в 2026 году планируют обновить 35 дорожных объектов, включая мост на Космонавтов, путепроводы на Текучева и Нансена, а также улицы Стартовую, Бодрую и бульвар Дружбы.

Кроме этого, в городе идет благоустройство грунтовой дороги на ул. Лесной. До конца года планируется перевести в капитальный тип покрытия четыре подобные дороги.