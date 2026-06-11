В Ростове отремонтированы 68 тысяч километров дорог

На данный момент на десяти объектах ведутся работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По нему в 2026 году планируют обновить 35 дорожных объектов, включая мост на Космонавтов, путепроводы на Текучева и Нансена, а также улицы Стартовую, Бодрую и бульвар Дружбы.