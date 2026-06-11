В Улан-Удэ прошел фестиваль «Хранители природы Республики Бурятия»

Фестиваль «Хранители природы Республики Бурятия» состоялся 5 июня в Улан-Удэ по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Мероприятие объединило жителей и гостей города, неравнодушных к вопросам сохранения окружающей среды и природного богатства родного края. Одним из самых торжественных моментов фестиваля стало награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского.
Особый интерес у гостей вызвали интерактивные площадки, экологические мастер-классы, командный экологический квест «Эко-ГТО», познавательные игры, выставки, а также акции по сбору макулатуры, батареек и текстиля. Участники фестиваля познакомились с работой мобильной экологической лаборатории, проверили свои знания о природе родного края и приняли участие в различных просветительских и творческих мероприятиях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.