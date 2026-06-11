А вдруг это душа? В мозге найдена «лампочка», включающая сознание

Это значит, что врачи смогут объективно оценивать уровень сознания у пациентов, находящихся в вегетативном состоянии — с тяжёлой черепно-мозговой травмой или в коме. Ведь если человек не двигается и не говорит, это не значит, что он вас не слышит и ничего не чувствует. Не исключено, что в будущем, воздействуя на таламус, медики смогут включать сознание обратно у тех, кто его потерял.