А вдруг это душа? В мозге найдена «лампочка», включающая сознание

Мы вроде бы понимаем, что такое сознание, пока не пытаемся его измерить. Каждый из нас осознаёт: «Я — это я». Это «я» чувствует боль или радость, видит закат, слышит музыку. Но где в вашем теле находится это ощущение себя?
Нейробиологи долго не могли найти ответ. Субъективное ощущение «быть собой» словно бы ускользало от них. И вот недавно немецкие врачи, лечившие пациентов от эпилепсии, нашли физические доказательства существования сознания. Они обнаружили в глубине мозга крошечную область, которая ведёт себя как переключатель нашего «я».
Два ритма мозга
Когнитивный нейробиолог Тобиас Штаудигль и невролог Элизабет Кауфманн из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана (Германия) вовсе не надеялись разгадать давнюю загадку сознания. Они регистрировали мозговую активность у пациентов с эпилепсией — вставляли им в мозг тончайшие электроды для глубокой стимуляции. Это один из методов терапии, он позволяет облегчить приступы эпилепсии.
Электроды были помещены в таламус — главный «коммутатор», или «распределительный щит», в мозге. Через него проходит почти вся информация от органов чувств (кроме обоняния) прежде, чем попасть в кору головного мозга, где она осознаётся. Среди учёных есть мнение, что таламус имеет отношение к тому, как мы переходим между разными состояниями сознания — от бодрствования ко сну.
В те периоды времени, пока стимулятор мозга ещё не был включён, исследователи напрямую регистрировали активность таламуса и наблюдали, как работает мозг у бодрствующих и спящих людей.
И тут их ждал сюрприз. Оказалось, что мозговые волны ведут себя по-разному в зависимости от уровня сознания.
Быстрый ритм (19−45 Гц) включался у человека, когда он бодрствовал или когда спал и видел яркие, красочные сны (фаза быстрого сна). Это означало, что мозг считает бодрствование и просмотр сновидений похожими состояниями — в обоих случаях он активно что-то осознаёт.
Медленный ритм (11−17 Гц) включался тогда, когда человек проваливался в глубокий сон без сновидений. Сознание отключалось. Конечно, сам мозг не был выключен, но он работал по-другому: ничего не чувствовал и никаких «картинок» не видел.
Для чего это нужно?
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behavior, делают вывод: именно в таламусе находится механизм, который включается и выключается вместе с нашим «я» — субъективным осознанием себя и мира. Образно говоря, это «лампочка» нашего сознания. И они смогли увидеть, как она работает.
Открытие относится к фундаментальной науке, но у него есть и потенциал практического применения в медицине. «Обнаружение чёткого колебательного паттерна в таламусе, различающего сознательные состояния, открывает пути для дальнейших исследований его роли у людей. Возможно, это позволит усовершенствовать методы лечения расстройств сознания», — пишут учёные в своей статье.
Это значит, что врачи смогут объективно оценивать уровень сознания у пациентов, находящихся в вегетативном состоянии — с тяжёлой черепно-мозговой травмой или в коме. Ведь если человек не двигается и не говорит, это не значит, что он вас не слышит и ничего не чувствует. Не исключено, что в будущем, воздействуя на таламус, медики смогут включать сознание обратно у тех, кто его потерял.
Чего учёные пока не знают?
Сами исследователи подчёркивают, они нашли в таламусе не само сознание. И тем более не нашли место, где скрывается у человека душа (это слово учёные к тому же не используют). Но они нашли нечто, что многие столетия приписывали душе, — физическую «лампочку», которая зажигается, когда мы осознаём себя.
Остаётся открытым вопрос о первичности: запускают ли эти колебания в таламусе сознание человека или они являются лишь побочным продуктом более глубинного процесса, пока ещё не известного науке? Кроме того, напомним, исследование проводилось на пациентах с эпилепсией, что может иметь свою специфику.
Тем не менее впервые у науки есть не предположение, а прямое, записанное электродами доказательство разницы между работающим и выключенным сознанием на уровне конкретной структуры мозга. И эта структура — таламус, скрывающийся глубоко внутри, почти в самом центре мозга, между его древним стволом и корой (серым веществом).
Кстати, размером он всего лишь с грецкий орех.