Суд в Новосибирской области отказал мужчине в иске из-за опавших листьев с соседского дерева

Как сообщили 11 июня в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, мужчина был недоволен тем, что каждую осень листья с соседского дерева падают на его участок. По мнению истца, это вынуждало его нести дополнительные расходы на уборку в размере 30 тысяч рублей. Он просил суд обязать соседа решить проблему с листвой и возместить судебные издержки.