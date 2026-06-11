Роспотребнадзор помог 135 жителям Ростовской области по вопросам туризма

Чаще всего люди обращались из-за отказов некоторых туроператоров или турагентов возвращать стоимость поездок. Ситуации были разными — от болезни клиента до задержки авиарейса. По горячей линии потребителям объяснили их права и рассказали, как действовать при расторжении договоров.