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Роспотребнадзор помог 135 жителям Ростовской области по вопросам туризма

135 жителей Ростовской области получили помощь при спорах с туроператорами.

Источник: Комсомольская правда

135 жителей Ростовской области получили консультации по вопросам туризма по горячей линии Роспотребнадзора. Звонки принимались с 25 мая по 7 июня, рассказали в надзорном ведомстве.

Чаще всего люди обращались из-за отказов некоторых туроператоров или турагентов возвращать стоимость поездок. Ситуации были разными — от болезни клиента до задержки авиарейса. По горячей линии потребителям объяснили их права и рассказали, как действовать при расторжении договоров.

В четырех ситуациях оказали помощь в подготовке досудебных претензий о возврате денег за туры. Также подготовили одно заявление в суд.

Кроме этого, в период работы горячей линии на Дону распространили больше 600 памяток с информацией по вопросам оказания туристских услуг.

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