Более 300 беспилотников находятся в Литве за 15 км от границы Беларуси

Уже давно было известно, что Германия направит солдат бундесвера в соседнюю с Беларусью Литву. Напомним, Берлин обязался разместить в Литве бронетанковую бригаду военнослужащих до конца 2027 года. И вот как ранее МИД отреагировал на заявление канцлера ФРГ Мерца о немецких танках у границ Беларуси.