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Более 300 беспилотников находятся в Литве за 15 км от границы Беларуси

Соседняя Литва держит 300 беспилотников в 15 км от границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью Литве свыше 300 беспилотников находятся в 15 километрах от границы, пишет БелТА со ссылкой на агентство DPA.

Так, на территории Литвы, на военном полигоне Пабраде, который размещается в 15 километрах от границы в Беларусью, новой немецкой бронетанковой бригадой проводятся боевые учения.

В среду, 10 июня, началась основная фаза боевых учений. Бронетанковой бригадой впервые будет отработано ведение боя в рамках учений Freedom Shield 2026. Кроме того, в учениях Бундесвером будет задействовано свыше 300 беспилотников.

Всего на полигоне Пабраде сосредоточено около 2900 военнослужащих, из которых около 2,3 тысячи — немецкие солдаты, и около 800 единиц техники из восьми стран НАТО.

Ранее сообщалось, что в рамках учений Freedom Shield 2026 военнослужащие будут проходить тренировки в реальных условиях, отрабатывая все элементы современного боя. В том числе будут применяться дроны, минометы, артиллерия, боевые вертолеты, танки и бронированные машины пехоты.

Уже давно было известно, что Германия направит солдат бундесвера в соседнюю с Беларусью Литву. Напомним, Берлин обязался разместить в Литве бронетанковую бригаду военнослужащих до конца 2027 года. И вот как ранее МИД отреагировал на заявление канцлера ФРГ Мерца о немецких танках у границ Беларуси.

Еще ранее Беларусь предупредила Литву и Латвию о беспилотниках. Также МИД Беларуси заявлял протест из-за боевого украинского беспилотника с территории Литвы.

И мы писали, что СК предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями сразу по четырем критериям.

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