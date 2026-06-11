Более 300 беспилотников находятся в Литве за 15 км от границы Беларуси

В соседней с Беларусью Литве свыше 300 беспилотников находятся в 15 километрах от границы, пишет БелТА со ссылкой на агентство DPA.
Так, на территории Литвы, на военном полигоне Пабраде, который размещается в 15 километрах от границы в Беларусью, новой немецкой бронетанковой бригадой проводятся боевые учения.
В среду, 10 июня, началась основная фаза боевых учений. Бронетанковой бригадой впервые будет отработано ведение боя в рамках учений Freedom Shield 2026. Кроме того, в учениях Бундесвером будет задействовано свыше 300 беспилотников.
Всего на полигоне Пабраде сосредоточено около 2900 военнослужащих, из которых около 2,3 тысячи — немецкие солдаты, и около 800 единиц техники из восьми стран НАТО.
Ранее сообщалось, что в рамках учений Freedom Shield 2026 военнослужащие будут проходить тренировки в реальных условиях, отрабатывая все элементы современного боя. В том числе будут применяться дроны, минометы, артиллерия, боевые вертолеты, танки и бронированные машины пехоты.
Уже давно было известно, что Германия направит солдат бундесвера в соседнюю с Беларусью Литву. Напомним, Берлин обязался разместить в Литве бронетанковую бригаду военнослужащих до конца 2027 года. И вот как ранее МИД отреагировал на заявление канцлера ФРГ Мерца о немецких танках у границ Беларуси.
Еще ранее Беларусь предупредила Литву и Латвию о беспилотниках. Также МИД Беларуси заявлял протест из-за боевого украинского беспилотника с территории Литвы.
И мы писали, что СК предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями сразу по четырем критериям.