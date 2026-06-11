Лукашенко назначил директора — главного редактора «Звязды» Ануфриеву на такую же должность в «Беларусь Сегодня»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ольгу Ануфриеву главным редактором «Беларусь Сегодня». Соответствующее решение он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», принял в четверг, 11 июня 2026 года.
По решению президента Ольга Ануфриева назначена директором — главным редактором учреждения «Издательский дом “Беларусь Сегодня”.
Отметим, что Ольга Ануфриева до декабря 2024 года занимала пост главного редактора редакции газеты «Рэспублiка». 2 декабря 2024 года Лукашенко назначил ее директором — главным редактором редакционно-издательского учреждения «Издательский дом “Звязда”.
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