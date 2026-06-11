Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нытве после вмешательства прокуратуры отремонтировали спортплощадку у школы

Начальнику отдела образования администрации округа внесено представление.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Нытвенского района проверила соблюдение законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Проверка установила нарушения на территории школы № 2 из Нытвы.

Надзорный орган установил на детской спортивной площадке небезопасное для занятий покрытие. На нем были множественные дефекты, неровности, установленные спортивные снаряды сломаны, установленное ограждение по периметру имело механические повреждения.

По выявленным нарушениям начальнику отдела образования администрации Нытвенского муниципального округа внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, детская площадка приведена в нормативное состояние.

«Выполнены работы по ремонту, установлены новые баскетбольные кольца, металлическое ограждение, обустроено безопасное покрытие», — сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.