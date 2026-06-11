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Жители центра Волгограда просят власти о льготной парковке возле дома

Жители домов, расположенных на улицах Центрального района Волгограда, где городские власти ввели платный парковочный.

Жители домов, расположенных на улицах Центрального района Волгограда, где городские власти ввели платный парковочный режим, просят чиновников рассмотреть возможность о вводе резидентских парковочных разрешений.

Как сообщает портал Volganet.net, после того, как мэрия Волгограда решила монетизировать центральные улицы, над семейными бюджетами горожан нависла угроза потери десятков тысяч рублей в год. При этом, уточняют собеседники СМИ, в Москве и Санкт-Петербурге давно успешно обкатан и действует механизм льготных парковок.

— Жители улицы Советской четко высказали свою позицию — они не требуют отменить платные парковки как явление, а предлагают цивилизованный механизм, который уже много лет существует в других городах-миллионниках: резидентские парковочные разрешения по символической цене. Одно разрешение на квартиру, с привязкой к постоянной регистрации. Стоимость — не 49 тысяч рублей в год, а 1−3 тысячи, как в Петербурге или Москве. Ранее КСП Волгограда сообщила о необходимости введения резидентских разрешений, хотя эти разговоры ведутся уже три года и нет никакого решения, — сообщает Volganet.net.

Страдают от платных парковок в центре Волгограда и представители малого бизнеса.

— Парикмахерские, стоматологии, нотариальные конторы завязаны на поток клиентов. Бесплатные 15 минут ничего не решают. Клиент трижды подумает, стоит ли ехать в центр, и найдёт аналог в районе с бесплатной парковкой. Отток посетителей, падение выручки, закрытие точек, которые создают живую городскую среду, — вот реальная перспектива, — констатирует СМИ.

Предупреждая рассуждения вроде «кто живет в центре, от платных парковок не обеднеют», волгоградцы напоминают, что большинство стоящих на той же улице Советской домов — старые сталинские постройки, в которых проживают люди с весьма скромным достатком. Состояние самих же домов, внутренних сетей, часто требует от горожан дополнительных трат и вложений.

— Большинство домов в центре построены в 1960—1970-х годах. Их дворы не были рассчитаны на автомобили, а капитальный ремонт задерживается на десятилетия. Коммуникации изношены, благоустройства нет, но этом фоне бюджетные средства тратятся на разметку платных зон и камеры, что вызывает шквал возмущений у местных жителей, — пишут журналисты. — Годы бытового дискомфорта формируют устойчивое ощущение ненужности. И вот на это поле недоверия падает последняя капля — платные парковки. Тех, кто терпел грязь в подъездах и равнодушие ЖЭКа, заставляют платить за право поставить машину у дома.

Усугубляет ситуацию в ставшей платной центральной части Волгограда тот факт, что десятилетиями городские власти с одобрением смотрели на точечную застройку. При этом дополнительных парковок не строилось, а автовладельцы новых и старых домов годами были вынуждены конкурировать за свободные квадратные метры во дворах и на улицах.

Журналисты направили запрос в мэрию Волгограда с просьбой озвучить планы по внедрению льготной парковки в центре города.

Фото: ИА «Высота 102».