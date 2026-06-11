Жители центра Волгограда просят власти о льготной парковке возле дома

— Жители улицы Советской четко высказали свою позицию — они не требуют отменить платные парковки как явление, а предлагают цивилизованный механизм, который уже много лет существует в других городах-миллионниках: резидентские парковочные разрешения по символической цене. Одно разрешение на квартиру, с привязкой к постоянной регистрации. Стоимость — не 49 тысяч рублей в год, а 1−3 тысячи, как в Петербурге или Москве. Ранее КСП Волгограда сообщила о необходимости введения резидентских разрешений, хотя эти разговоры ведутся уже три года и нет никакого решения, — сообщает Volganet.net.