Жители центра Волгограда просят власти о льготной парковке возле дома

Жители домов, расположенных на улицах Центрального района Волгограда, где городские власти ввели платный парковочный режим, просят чиновников рассмотреть возможность о вводе резидентских парковочных разрешений.
Как сообщает портал Volganet.net, после того, как мэрия Волгограда решила монетизировать центральные улицы, над семейными бюджетами горожан нависла угроза потери десятков тысяч рублей в год. При этом, уточняют собеседники СМИ, в Москве и Санкт-Петербурге давно успешно обкатан и действует механизм льготных парковок.
— Жители улицы Советской четко высказали свою позицию — они не требуют отменить платные парковки как явление, а предлагают цивилизованный механизм, который уже много лет существует в других городах-миллионниках: резидентские парковочные разрешения по символической цене. Одно разрешение на квартиру, с привязкой к постоянной регистрации. Стоимость — не 49 тысяч рублей в год, а 1−3 тысячи, как в Петербурге или Москве. Ранее КСП Волгограда сообщила о необходимости введения резидентских разрешений, хотя эти разговоры ведутся уже три года и нет никакого решения, — сообщает Volganet.net.
Страдают от платных парковок в центре Волгограда и представители малого бизнеса.
— Парикмахерские, стоматологии, нотариальные конторы завязаны на поток клиентов. Бесплатные 15 минут ничего не решают. Клиент трижды подумает, стоит ли ехать в центр, и найдёт аналог в районе с бесплатной парковкой. Отток посетителей, падение выручки, закрытие точек, которые создают живую городскую среду, — вот реальная перспектива, — констатирует СМИ.
Предупреждая рассуждения вроде «кто живет в центре, от платных парковок не обеднеют», волгоградцы напоминают, что большинство стоящих на той же улице Советской домов — старые сталинские постройки, в которых проживают люди с весьма скромным достатком. Состояние самих же домов, внутренних сетей, часто требует от горожан дополнительных трат и вложений.
— Большинство домов в центре построены в 1960—1970-х годах. Их дворы не были рассчитаны на автомобили, а капитальный ремонт задерживается на десятилетия. Коммуникации изношены, благоустройства нет, но этом фоне бюджетные средства тратятся на разметку платных зон и камеры, что вызывает шквал возмущений у местных жителей, — пишут журналисты. — Годы бытового дискомфорта формируют устойчивое ощущение ненужности. И вот на это поле недоверия падает последняя капля — платные парковки. Тех, кто терпел грязь в подъездах и равнодушие ЖЭКа, заставляют платить за право поставить машину у дома.
Усугубляет ситуацию в ставшей платной центральной части Волгограда тот факт, что десятилетиями городские власти с одобрением смотрели на точечную застройку. При этом дополнительных парковок не строилось, а автовладельцы новых и старых домов годами были вынуждены конкурировать за свободные квадратные метры во дворах и на улицах.
Журналисты направили запрос в мэрию Волгограда с просьбой озвучить планы по внедрению льготной парковки в центре города.
Фото: ИА «Высота 102».