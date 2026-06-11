Священник Батаногов объяснил, как реагировать на продажу свечей в храме

«Торговля в храме и мне не нравится», — честно сказал отец Алексей. Однако он призвал взглянуть на ассортимент церковных лавок под другим углом. «Свечи, записки, молитвословы, Евангелие, духовная литература — это всё же не просто товары, а вещи, необходимые для церковной жизни», — отметил священник.