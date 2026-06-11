Священник Батаногов объяснил, как реагировать на продажу свечей в храме

Вопрос о торговле в православных храмах является одним из самых острых и противоречивых для верующих. Свечные лавки стали привычным атрибутом церковной жизни, однако не все поддерживают эту практику. Протоиерей Алексей Батаногов, настоятель Храма святого князя Владимира в Новогиреево, поделился своим мнением на этот счёт с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Согласно Евангелию, вопрос о законности торговли в храме возникает у тех, кто помнит изгнание торговцев и менял из Иерусалимского храма Иисусом Христом. «Если говорить о торговле в прямом смысле слова, конечно, она нежелательна», — заметил отец Алексей.
Он напомнил, что в библейские времена существовала монополия на обмен римских монет на специальные храмовые деньги, а также на покупку жертвенных животных по завышенным ценам.
«Люди приносили государственные деньги, обменивали их на храмовые, затем обратно — но курс был несправедливым, и меняльщики на обмене наживались», — пояснил собеседник издания.
При этом, иудейский народ жертвовал десятину на содержание святынь.
Сейчас ситуация в храмах кардинально изменилась. В современной православной традиции нет обязательной десятины. Священник отметил, что если бы каждый православный вносил посильную лепту, никакой торговли в церквях бы не было.
Содержание храма — это довольно дорого: уборки, стройки, реставрации, коммунальные расходы и зарплаты служащих. Ограниченность бюджета заставляет приходы изыскивать пути для финансовой независимости. В этом заключается основное противоречие и внутренний разлад.
«Торговля в храме и мне не нравится», — честно сказал отец Алексей. Однако он призвал взглянуть на ассортимент церковных лавок под другим углом. «Свечи, записки, молитвословы, Евангелие, духовная литература — это всё же не просто товары, а вещи, необходимые для церковной жизни», — отметил священник.
Юридически Церковь избегает понятия «торговля», трактуя передачу денег за свечу или икону как «пожертвование».
Кстати, в Храме Воскресения Христова (Главном храме ВС РФ) применяется такая практика: свечи размещены на стойках со свободным доступом, а рядом стоят ящики для пожертвований. И каждый верующий сам определяет, какую сумму готов пожертвовать на нужды храма, без привязки к покупке свечей.
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