Нижегородская спортшкола ищет подрядчика на капремонт бассейна

Спортивная школа «Дельфин» в Нижнем Новгороде объявила поиск подрядчика для масштабной модернизации инженерной инфраструктуры бассейна. В рамках контракта предстоит провести капитальный ремонт системы водоснабжения, фильтрации, рециркуляции и водоподготовки непосредственно под чашей бассейна.
Согласно данным портала госзакупок, стартовая цена договора достигает 55,3 миллиона рублей. Подведение итогов тендера запланировано на начало июля, а завершить все работы необходимо до 20 сентября 2026 года.
Ранее за приведение системы в надлежащее состояние активно выступала директор школы Ирина Карельская, покинувшая пост в феврале 2026‑го. По информации из спортивных кругов, её уход мог быть связан с разногласиями с министерством спорта — учредителем СШОР.
Утверждается, что руководитель школы не соглашалась подписывать документы на проведение соревнований до тех пор, пока не будет решена проблема с изношенной системой водоочистки и водоотведения.
В апреле на должность директора «Дельфина» назначили Бориса Гронского, который в 2004—2008 годах возглавлял Дворец спорта профсоюзов.
Ранее Глеб Никитин прокомментировал рост цен на аренду участков для спортшкол.