В Перми 13 июня простятся с экс-директором лицея № 2 Зинаидой Белых

Прощание с Зинаидой Белых состоится 13 июня, сообщил сын Никита Белых на своей странице «ВКонтакте».
Зинаида Белых — почётный гражданин города Перми и экс-директор лицея № 2. О её смерти сообщил мэр города Эдуард Соснин вечером 10 июня. Также о женщине написал омбудсмен Пермского края Игорь Сапко. Он отметил, что Зинаида отличалась редкой внутренней силой и ответственностью, образованием и что школа являлась для неё не просто словами, а смыслом всей жизни.
«Вчера, за 9 дней до своего 85-летнего юбилея ушла из жизни Зинаида Дмитриевна Белых. Почетный гражданин города Перми, Заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат химических наук, Мастер спорта СССР по баскетболу. Учёный, изобретатель, педагог, спортсмен, организатор. А для меня, моего брата и для наших семей — лучшая в мире Мама и Бабушка», — написал Никита Белых на личной странице.
Прощание с Зинаидой Белых состоится 13 июня в 10:00 в Перми на улице Куйбышева, 14 (КДЦ). Отпевание пройдёт в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на улице Ленина, 48 в 11:30.