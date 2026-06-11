В Перми 13 июня простятся с экс-директором лицея № 2 Зинаидой Белых

Зинаида Белых — почётный гражданин города Перми и экс-директор лицея № 2. О её смерти сообщил мэр города Эдуард Соснин вечером 10 июня. Также о женщине написал омбудсмен Пермского края Игорь Сапко. Он отметил, что Зинаида отличалась редкой внутренней силой и ответственностью, образованием и что школа являлась для неё не просто словами, а смыслом всей жизни.