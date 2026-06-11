В VK рассказали о возможности заселять в гостиницы с помощью «Макс»

«Еще один сервис, который сейчас активно развивается вместе с субъектами, — возможность заселения в гостиницу (с помощью мессенджера “Макс” — ред.). … И практически половина средств размещения РФ уже получили возможность заселять в гостиницы по цифровому ID в “Макс”, — сказал Хайбуллов, выступая на форуме “Путешествуй!” в четверг.
Он добавил, что до конца года крупные отели и крупные сети по умолчанию будут иметь возможность заселить гостя через цифровой ID.
Кроме того, рассказал Хайбуллов, в мессенджере «Макс» проектируется сервис Минэкономразвития по информированию туриста о статусе электронной путевки.
В конце апреля Минцифры сообщало о том, что пользователям национальной платформы «Макс» стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID. В министерстве отмечали, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в «Максе» и открыть раздел «Цифровой ID». После чего открыть вкладку «Паспорт» и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.
Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения. На начало апреля в «Максе» зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве