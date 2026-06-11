Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы для купания нижегородцев

Роспотребнадзор назвал водоемы Нижнего Новгорода, в которых можно купаться. Вода в них соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, рассказали в пресс-службе ведомства.
Среди разрешенных: озеро ПКиО 2 очереди (проспект Молодежный, Автозаводский район), озеро ПКИО 1 очереди (улица Смирнова, Автозаводский район), озеро Силикатное (оба пляжа, Ленинский район), озеро Светлоярское (оба пляжа, Сормовский район), озеро Лунское (Сормовский район), озеро Пестичное (Сормовский район), озеро Сортировочное (оба пляжа, Канавинский район), озеро Больничное (Канавинский район).
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области уже выявили девять случаев клещевого боррелиоза.