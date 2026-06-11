Эксперт: в Калининградской области яхтам запретили выход в море

«Всё морское братство шокировано и опечалено этим указом, потому что для калининградцев выход в море, ловля салаки, трески, лосося — это очень популярное увлечение», — прокомментировал ситуацию «Новому Калининграду» яхтсмен Александр Горлач. При этом, по его словам, на морском побережье Калининградской области есть слипы, по которым можно спустить в море те же надувные лодки, поэтому смысл закрытия канала не очень ясен: «Понятно, что это ударит по владельцам относительно крупных судов, которые не имеют возможности спускать их с пляжа или со слипа. Наверное, на 90% сократит число лодок, которые выходят в море, и кому-то, вероятно, облегчит задачу наблюдения и контроля за акваторией».