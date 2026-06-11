Эксперт: в Калининградской области яхтам запретили выход в море

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 8 июня внес изменения в указ от 2023 года, который касается запрета использования в море маломерных судов. Как отмечают яхтсмены, в новой редакции указа обозначены координаты, которые касаются акватории морского канала, что означает запрет яхтам и маломерным судам выход из Калининграда в Балтийское море.
Речь идет об указе «О запрете пребывания физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, в территориальном море Российской Федерации (включая погружение с использованием водолазных дыхательных аппаратов)». Документом запрещено находиться в темное время суток «на участке Калининградского морского канала в “координатах: 19 град. 52,05 мин. вост.; 19 град. 52,23 мин. вост.; 19 град. 54,00 мин. вост.; точка 1 Ш 54 град. 38,80 мин. сев., Д точка 2”.
«Всё морское братство шокировано и опечалено этим указом, потому что для калининградцев выход в море, ловля салаки, трески, лосося — это очень популярное увлечение», — прокомментировал ситуацию «Новому Калининграду» яхтсмен Александр Горлач. При этом, по его словам, на морском побережье Калининградской области есть слипы, по которым можно спустить в море те же надувные лодки, поэтому смысл закрытия канала не очень ясен: «Понятно, что это ударит по владельцам относительно крупных судов, которые не имеют возможности спускать их с пляжа или со слипа. Наверное, на 90% сократит число лодок, которые выходят в море, и кому-то, вероятно, облегчит задачу наблюдения и контроля за акваторией».
Как отметил эксперт, на сегодняшний момент нет ясности, можно ли будет получить какое-либо разрешение на проход судов по каналу. «Сейчас, чтобы идти в пограничную зону, мы подаём заявление в Погрануправление на ул. Суворова, прикладываем все документы, нам дают разрешение на пребывание в пограничной зоне. С новым указом порядок предоставления этих разрешений неизвестен», — отметил он. Горлач предположил, что скорее всего владельцам судов будут выдаваться какие-либо специальные разрешения под отдельные мероприятия — «например, если Музей Мирового океана организует поход яхты из Калининграда в Санкт-Петербург или обратно».
При этом, отметил эксперт, в соответствии с координатами, указанными в новой версии указа, есть возможность прохода вдоль Южного мола. «Вроде бы как пройти там можно, при этом наши источники в правительстве Калининградской области трактуют этот документ как полный запрет канала на выход маломерных судов. Сейчас пока что никто не дал официального ответа, закрыт ли выход в море полностью или есть узенькая полосочка, и выход разрешён», — заключил он.
«Новый Калининград» направил запрос в правительство области.
Отметим, что в марте власти ограничили судоходство для маломерных судов по морскому каналу от Приморской бухты до Балтийска (им приходилось бы обходить этот маршрут через залив). Источники в правительстве сообщили, что это продиктовано интересами безопасности.