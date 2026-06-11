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В Белгородской области могут возобновить выплаты за поврежденные авто летом

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «ГТРК Белгород» пообещал возобновить выплаты за поврежденные при обстрелах автомобили. Их приостановили в середине мая из-за нехватки финансирования.

Источник: Коммерсантъ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «ГТРК Белгород» пообещал возобновить выплаты за поврежденные при обстрелах автомобили. Их приостановили в середине мая из-за нехватки финансирования.

Глава региона подчеркнул, что вопрос уже согласован на федеральном уровне: «Федеральный центр нам в этом помогает. Средства до конца июня придут, мы возобновим выплаты по всем пострадавшим автомобилям».

В правительстве Белгородской области ранее рассказывали, что Фонд развития социального благополучия и народной поддержки, из которого начислялись выплаты автовладельцам, существовал за счет пожертвований, и деньги в нем закончились. Вводить новые меры поддержки не планировалось.

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще десять пострадали. Восемь раненых госпитализированы.

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