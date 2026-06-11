С начала СВО погиб 541 белгородец, почти 4 тысячи пострадали

В числе мер борьбы обозначены «взаимодействие с Министерством обороны и группировкой войск “Север”». По его словам, соответствующие вопросы обсуждены с командованием, они уже «приступили к выполнению мероприятий», но каких именно, не пояснил «в целях безопасности». Он добавил, что в регионе работает система оповещения населения, службы «112», «региональный сегмент единого национального центра по противодействию беспилотным системам», а также подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород». Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что комплектование отряда идет активно.